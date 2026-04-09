Choque Múltiple Deja Dos Heridos y Tres Conductores Detenidos en Carretera a Laredo, Nuevo León

Un choque entre cuatro vehículos, entre ellos un camión de transporte de personal, dejó como saldo dos personas lesionadas y tres conductores detenidos por la Policía Estatal, la mañana del jueves 9 de abril en la carretera a Nuevo Laredo.

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El hecho se presentó aproximadamente a 600 metros de distancia del Libramiento Noroeste, con dirección hacia el municipio de General Zuazua, Nuevo León. De acuerdo con los primeros reportes, presuntamente fue el exceso de velocidad lo que provocó el choque entre una camioneta y un camión de personal, así como dos vehículos más, que terminaron impactándose contra los muretes e invadieron la circulación contraria, es decir, con dirección hacia el sur.

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Detiene a tres conductores y trasladas a heridos a hospital

Elementos de Fuerza Civil y paramédicos de la Cruz Roja, arribaron al lugar del accidente y brindaron los primeros servicios a dos personas que resultaron heridas. Una de ellas tuvo que ser trasladada por los cuerpos de emergencia a un hospital, debido a las lesiones que presentaba.

Los elementos de la Policía Estatal detuvieron y esposaron a tres de los conductores involucrados en el choque múltiple. Minutos más tarde, llegó al sitio la Guardia Nacional para tratar de desfogar el caos vial matutino y solicitar la presencia de las grúas para el retiro de las unidades.

El accidente vial provocó tráfico intenso en ambos sentidos de la carretera a Nuevo Laredo y el Libramiento Noroeste, convirtiendo el área en un mega estacionamiento por varias horas, hasta que fueron retirados los vehículos.

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Con información de Raymundo Elizalde | N+

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