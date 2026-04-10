Menor Escapa tras Presunta Privación de la Libertad en Zuazua, NL; Hay un Detenido

Luego de que una menor de edad lograra escapar de un domicilio donde presuntamente un hombre la habría privado de la libertad, autoridades iniciaron una carpeta de investigación sobre este caso. Fue durante la mañana de este viernes 10 de abril cuando el fiscal de Nuevo León, Javier Flores Saldívar, informó que ya se encontraban trabajando para esclarecer los hechos.

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Este hecho ocurrió en el municipio de Zuazua, Nuevo León, lugar donde una adolescente de 12 años de edad fue presuntamente engañada por un hombre y posteriormente fue privada de la libertad dentro de una propiedad. La menor habría logrado escapar de este sitio y metros más adelante habría encontrado una unidad de Fuerza Civil, por lo que procedió a pedir ayuda.

Oficiales estatales de inmediato pusieron a salvo a la menor y dieron aviso a Agentes Ministeriales para comenzar con las labores necesarias. La adolescente fue trasladada a las instalaciones correspondientes, donde confirmaron que se encontraba en buen estado de salud. La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León (FGJNL) mencionó que la afectada contaba con un reporte de búsqueda, por lo que ya se dio aviso a los padres de la persona rescatada.

Detienen a hombre por presunta privación de la libertad a menor en Zuazua

El titular de Fuerza Civil, Gerardo Escamilla Vargas, mencionó que fue durante un recorrido de seguridad cuando la menor se acercó a los elementos de esta corporación. Escamilla aseguró que los oficiales solo auxiliaron a la menor y llevaron a cabo los trabajos correspondientes, además de confirmar que la menor ya se encontraba bajo el cuidado de las autoridades correspondientes.

Durante la Mesa de Seguridad, el fiscal Javier Flores señaló que las autoridades ya habrían detenido a un hombre identificado como Jesús “N”, de 65 años de edad, quien ya es investigado por el presunto delito de privación ilegal de la libertad. Hasta el momento no se han dado más detalles de como ocurrió este arresto, por lo que se espera que se brinden más detalles en los próximos días.

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Con información de Guadalupe Sánchez | N+

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