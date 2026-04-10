Hieren a Hombre tras Ataque Armado en Colonia Paraje San José en García, Nuevo León

Un joven de entre 20 a 25 años de edad resultó herido de bala luego de recibir un presunto ataque directo al exterior de un domicilio ubicado en la colonia Paraje San José, en el municipio de García, Nuevo León. El hecho se registró durante el mediodía de este viernes 10 de abril, generando un intenso despliegue de autoridades.

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Fue en el cruce de la avenida Bosques y la calle Templado donde aparentemente un grupo de sujetos armados dispararon contra la víctima, quien se encontraba al exterior de un domicilio. Luego de cometer este acto, los implicados huyeron del sitio. Tras percatarse de este hecho, vecinos pidieron apoyo de autoridades.

Al lugar llegaron paramédicos, quienes estabilizaron al joven y posteriormente lo trasladaron al Hospital Universitario, lugar donde especialistas ya atienden a la víctima. Hasta el momento no se ha dado a conocer la identidad y el estado de salud en que se encuentra el hombre herido de bala, por lo que se espera que en las próximas horas se revelen más detalles sobre este caso.

Realizan operativos de vigilancia tras ataque armado en García

En el lugar de la balacera también hicieron presencia elementos de la Policía de García y del Ejercito Mexicano, quienes acordonaron y resguardaron la calle Templado para llevar a cabo las investigaciones correspondientes. Agentes Ministeriales se encuentran en este punto recabando la información necesaria para abrir una carpeta de investigación en este hecho.

Policías Municipales comenzaron con despliegue de vigilancia en calles y colonias cercanas de este sector con el fin de poder localizar a el o los presuntos responsables de este ataque armado. Autoridades pidieron a vecinos resguardarse en sus hogares mientras se llevan a cabo estos operativos sobre esta área.

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Con información de Brian Samaniego | N+

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