Hallan a Mujer Sin Vida con Golpes en Cadereyta, Nuevo León; Detienen a su Pareja

La tarde de este sábado 11 de abril se registró una fuerte movilización policiaca en la colonia Fomerrey, en el municipio de Cadereyta, tras el reporte del hallazgo de una persona sin vida al interior de un domicilio. Elementos de seguridad acudieron al lugar luego de recibir el aviso. Al arribar al sitio, las autoridades confirmaron que se trataba del cuerpo de una mujer, quien presentaba aparentes huellas de violencia.

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El hallazgo ocurrió en un domicilio ubicado en la calle Villa Córdoba, dentro de la mencionada colonia. De acuerdo con los primeros reportes, la víctima mostraba golpes visibles, principalmente en el rostro. La mujer fue identificada como Gabriela, de 51 años de edad, quien al momento de ser localizada ya no contaba con signos vitales. Las condiciones en las que fue encontrada llevaron a las autoridades a iniciar las investigaciones correspondientes para esclarecer lo ocurrido.

Detienen a presunto responsable

Como presunto responsable de este hecho fue detenido la pareja sentimental de la víctima. De acuerdo con la información proporcionada, el hombre cuenta con antecedentes penales relacionados con delitos de droga. Sin embargo, serán las autoridades correspondientes quienes determinen su situación legal conforme avancen las investigaciones.

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Aunque en el lugar se apreciaban signos de violencia, se informó que será la autopsia de ley la que determine con precisión las causas del fallecimiento de la mujer. Mientras tanto, las autoridades continúan con las indagatorias para esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades.

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Con información de Vladimir Tuexi / Noticias N+

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