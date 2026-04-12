Muere Paco Silva, Líder de La Tropa Colombiana e Ícono Regiomontano, en Nuevo Laredo, Tamaulipas

Francisco Javier Silva Flores, mejor conocido como Paco Silva, líder y fundador de la agrupación musical La Tropa Colombiana, falleció este domingo 12 de abril de 2026 alrededor de la 01:00 de la madrugada en Nuevo Laredo, Tamaulipas. La noticia la dio a conocer la misma agrupación a través de sus redes sociales oficiales.

En esta publicación, La Tropa Colombiana informó con dolor y tristeza el fallecimiento de su líder y fundador, destacando que dejó un legado en la música y una gran escuela. "Buen viaje Paco y algún día nos volveremos a encontrar" es parte del mensaje que compartieron sus amigos y colegas, acompañado de una fotografía de Paco Silva.

¿Quién era Paco Silva, fundador de La Tropa Colombiana?

Paco Silva, como era conocido el músico Francisco Javier Silva Flores, era una figura emblemática de la música ballenata y de la cumbia en el norte de México, principalmente en la ciudad de Monterrey, de donde es originario y donde su grupo La Tropa Colombiana alcanzó la popularidad con éxitos como su interpretación de “Los caminos de la vida”, “20 años” y “El Gallo Moro”.

El músico Paco Silva nació en la colonia Independencia, en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. En la década de los 80 fundó La Tropa Colombiana, agrupación musical con la que se consolidó como referente de la cumbia en el norte de México.