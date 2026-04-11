Joven Choca Contra Muro de Contención en Garza Sada en Monterrey; Queda Atrapado

Un aparatoso accidente vial se registró la madrugada de este sábado 11 de abril sobre la avenida Garza Sada y Lázaro Cárdenas, donde un joven conductor que circulaba a exceso de velocidad se impactó contra un muro de contención. El percance ocurrió cuando el automovilista intentaba incorporarse a la avenida Garza Sada, perdiendo el control de la unidad y terminando sobre la vialidad con severos daños.

Video: Choca Conductor Contra Muro de Contención en Avenida Garza Sada y Lázaro Cárdenas.



La unidad terminó impactándose contra un muro de concreto ubicado en un puente vehicular, generando una rápida movilización de cuerpos de auxilio en la zona. Automovilistas que circulaban por el lugar alertaron sobre el accidente.



Tras el fuerte choque, el conductor quedó atrapado al interior del vehículo, específicamente entre la puerta, lo que dificultó su salida.

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En ese momento, elementos de Protección Civil del municipio de Monterrey que pasaban por la zona fueron testigos del accidente. De inmediato descendieron de sus unidades para auxiliar al joven lesionado. Al percatarse de que se encontraba prensado, solicitaron equipo especial para poder liberarlo de manera segura, iniciando las maniobras correspondientes.

Rescate y traslado a hospital

Luego de varios minutos de trabajo, los rescatistas lograron liberar al conductor, quien presentaba diversas lesiones. En el lugar recibió atención médica inicial y posteriormente fue trasladado a un hospital privado para recibir atención especializada. Las autoridades no han detallado su estado de salud, pero se confirmó que requería atención médica inmediata. De acuerdo con los primeros reportes, el joven conductor presuntamente circulaba rebasando a otros automovilistas a exceso de velocidad.

A esta situación se sumaron las condiciones climatológicas, ya que la lluvia provocó que el pavimento estuviera resbaladizo. Ambos factores habrían contribuido a que perdiera el control del vehículo y terminara impactándose contra el muro de contención.

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Con información de Porfirio Medellín / Noticias N+

RR