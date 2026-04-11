Conductor Presuntamente Alcoholizado Provoca Volcadura en Carretera a García en Santa Catarina

Un accidente vial se registró la mañana de este sábado 11 de abril en la Carretera a García, en el municipio de Santa Catarina, donde un hombre presuntamente en estado de ebriedad provocó un choque, quedando atrapado en su vehículo tras el impacto. El incidente generó la movilización de cuerpos de auxilio en la zona. De acuerdo con el informe de Protección Civil Nuevo León, el reporte fue recibido a las 06:53 horas y finalizó a las 07:31 horas.

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El accidente ocurrió en el cruce de la Carretera García y Libramiento Noreste, en el municipio de García, Nuevo León, donde se alertó sobre un percance vial tipo volcadura. Al arribar al lugar, los elementos de auxilio confirmaron que se trataba de un vehículo compacto que perdió el control y terminó volcado a un costado del camino.

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El vehículo era conducido por un hombre de 28 años de edad, quien, pese a lo aparatoso del accidente, no presentó lesiones que requirieran su traslado a un hospital. Paramédicos lo valoraron en el lugar y determinaron que no era necesario su traslado para recibir atención médica.

Autoridades realizan labores en la zona

En el sitio, elementos de Protección Civil Nuevo León llevaron a cabo labores para eliminar riesgos y evitar otro percance. Posteriormente, el área quedó a cargo de personal de Tránsito de Santa Catarina, quienes realizaron las maniobras para el retiro del vehículo y las indagatorias correspondientes.

Al lugar acudieron unidades de Protección Civil Nuevo León, así como elementos de Protección Civil de Santa Catarina y Tránsito municipal, quienes trabajaron de manera coordinada para atender la situación y restablecer la circulación en la zona.

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Con información de Porfirio Medellín / Noticias N+

RR