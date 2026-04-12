Caída de Granizo Sorprende en Municipios del Área Metropolitana de Monterrey

La tarde del domingo 12 de abril, se registró lluvia acompañada de caída de granizo en diferentes municipios del Área Metropolitana de Monterrey, que sorprendió a los ciudadanos. En algunos puntos, incluso hubo tormenta eléctrica, a pesar de que las precipitaciones eran moderadas.

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De acuerdo con lo informado por las autoridades de Protección Civil de Nuevo León, la caída de granizo se registró en los municipios de General Zaragoza, Santa Catarina, San Pedro Garza García, San Nicolás de los Garza, Monterrey y Montemorelos. Antes este fenómeno meteorológico y las lluvias pronosticadas, recomiendan a los automovilistas moderar la velocidad, encender las luces principales del vehículo y manejar con precaución.

¿Continuarán las lluvias en el Área Metropolitana de Monterrey?

Las lluvias acompañadas de tormentas eléctricas y caída de granizo, registradas durante la tarde del domingo 12 de abril, fueron ocasionadas debido a la inestabilidad generada por una línea seca y una vaguada en niveles altos. El pronóstico de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) indica que para la noche se espera un nuevo periodo de lluvias fuertes en distintos puntos del estado de Nuevo León.

Aquí te compartimos la lista de los municipios en los que podría continuar presentándose lluvia este domingo, de acuerdo con lo informado por Protección Civil de Nuevo León:

Santa Catarina

⁠Monterrey

⁠Santiago

⁠Allende

⁠Pesquería

⁠Montemorelos

⁠Linares

⁠General Terán

⁠Cadereyta

⁠Rayones

⁠Iturbide

⁠Galeana

⁠Aramberri

⁠General Zaragoza

⁠Doctor Arroyo

⁠Mier y Noriega

⁠Mina

⁠Anáhuac

⁠Vallecillo

⁠China

⁠Agualeguas

⁠Los Ramones

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