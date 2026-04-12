Un Muerto y 6 Lesionados en Choque de Camioneta de CFE con Tráiler en Carretera Nacional, NL

Una camioneta de tres y media toneladas, con personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a bordo, se impactó contra un tráiler aparentemente detenido en el kilómetro 157 de la Carretera Nacional, en Nuevo León. El accidente ocurrió la tarde del domingo 12 de abril en el sentido de norte a sur.

Noticia relacionada: Graban Asalto en Carretera a Monterrey, Nuevo León; Así Fue el Momento

Bomberos de Linares y elementos de Protección Civil de Nuevo León se movilizaron hasta el punto del accidente, donde llevaron a cabo las maniobras necesarias para rescatar a una persona que quedó atrapada dentro del vehículo. Luego de varios minutos de esfuerzos lograron sacarla con ayuda de equipo hidráulico.

Como saldo preliminar, las autoridades de Protección Civil de Nuevo León informaron la muerte del conductor de la camioneta con personal de la CFE, así como seis personas lesionadas, entre ellas quien quedó atrapada dentro del vehículo y fue rescatada por bomberos y brigadistas. Hasta el momento, no han dado a conocer la identidad de las víctimas.

Cierre vial en Carretera Nacional por accidente con personal de CFE

Debido a lo aparatoso del accidente y a las maniobras que se llevaron a cabo para rescatar a uno de los lesionados, las autoridades llevaron a cabo el cierre total de los carriles de la Carretera Nacional en dirección de norte a sur, e implementaron un carril de contraflujo en la zona para evitar incrementar la carga vehicular.

Al sitio también llegaron paramédicos del la Cruz Roja y del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM), quienes auxiliaron a los lesionados y los trasladaron a un hospital en el municipio de Linares para su atención médica de urgencia.

Historias recomendadas:

SHH