Rendirán Homenaje a Paco Silva, Líder de la Tropa Colombiana, en Nuevo León: Lugar y Horario

Diferente agrupaciones musicales se reunirán para rendir un homenaje de cuerpo presente en honor a Paco Silva, fundador y líder de La Tropa Colombiana, quien falleció a causa de un paro fulminante alrededor de la 01:00 de la madrugada del domingo 12 de abril de 2026 en Nuevo Laredo, Tamaulipas.

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Será el lunes 13 de abril cuando La Tropa Colombiana y otras agrupaciones musicales se reúnan para rendirle tributo al músico Paco Silva, como era conocido Francisco Javier Silva Flores, y darle el último adiós. El homenaje se llevará a cabo de las 14:00 a las 17:30 horas en el General Show Center, ubicado en el Av. de las Industrias y Metalúrgica, en el Parque Industrial Escobedo, en el municipio de Escobedo, Nuevo León.

La entrada al recinto será libre para todos sus familiares, amigos, colegas y sus fans, quienes también han estado presentes en los servicios funerarios de Paco Silva, el primero de ellos realizado en Nuevo Laredo, Tamaulipas, y posteriormente en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, de donde es originario.

Misa para Paco Silva en la Basílica de Guadalupe de Monterrey

Al finalizar el homenaje con La Tropa Colombiana y el resto de las agrupaciones musicales, el cuerpo de Paco Silva será trasladado a la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, ubicada en el lugar donde nació el ícono regiomontano de la música colombiana, la colonia Independencia, en la ciudad de Monterrey.

En este punto, familiares y amigos se reunirán para honrar y celebrar su vida con una misa. El gremio musical se encuentra de luto por el fallecimiento de Paco Silva, quien dejó un legado de más de 40 años en la música vallenata con La Tropa Colombiana y sus éxitos como “Los caminos de la vida”, “20 años” y “El Gallo Moro”.

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