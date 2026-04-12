Dan Último Adiós a Paco Silva, Líder de La Tropa Colombiana, en Nuevo Laredo y Monterrey

Familiares, amigos y colegas se reunieron para darle el último adiós a Paco Silva, fundador y líder de La Tropa Colombiana, quien falleció durante la madrugada del domingo 12 de abril en Nuevo Laredo, Tamaulipas, a causa de un paro fulminante, dejando un legado de más de 40 años en la música vallenata.

Noticia relacionada: Muere Paco Silva, Líder de La Tropa Colombiana e Ícono Regiomontano, en Nuevo Laredo, Tamaulipas

Horas después de que se dio a conocer la noticia de su muerte, colegas, familiares y fans se reunieron para despedirse de Francisco Javier Silva Flores en la colonia Loma Bonita, en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Posteriormente, su cuerpo fue trasladado a unas capillas funerarias ubicadas en la avenida Abraham Lincoln, en la ciudad de Monterrey, de donde es originario.

A partir de las 19:00 horas de domingo 12 de abril, la funeraria abrió sus puertas a fanáticos, amigos y familia de Paco Silva, para darle el último adiós al ícono regiomontano de la música colombiana en el norte de México. Estos servicios fúnebres continuarán hasta las 13:00 horas del lunes 13 de abril y posteriormente, le realizarán un homenaje con diversas agrupaciones.

Homenaje y misa en honor a Paco Silva en Monterrey

Una vez terminados los servicios funerarios, diferentes agrupaciones musicales brindarán un homenaje en honor a Paco Silva en el General Show Center, ubicado en el municipio de Escobedo, Nuevo León. Este tributo se iniciará en punto de las 14:00 horas y finalizará a las 19:00 horas.

Finalmente, partirán a la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, ubicada en el lugar de nacimiento de Paco Silva, la colonia Independencia, en la ciudad de Monterrey. En este punto, familiares y amigos se podrán reunir para honrar y celebrar su vida.

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SHH