Rescatan a Mujer Atrapada en Alcantarilla tras Ser Arrastrada por el Agua en Santa Catarina, NL

Una mujer que ingresó al sistema de alcantarillado para quemar cobre dentro de un panteón, pero terminó siendo arrastrada en los ductos por la corriente de agua tras la fuerte lluvias registrada en Santa Catarina, Nuevo León, la tarde del domingo 12 de abril.

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Vecinos de la colonia Norberto Aguirre escucharon a la mujer pedir ayuda a través de la rejilla de una de las alcantarillas de drenaje pluvial, ubicada en el cruce de la avenida Industriales del Poniente y la calle Morelos, por lo que solicitaron la ayuda de los cuerpos de emergencia.

Brigadistas ingresan a drenaje pluvial para rescatar a mujer

Hasta el sitio se movilizaron elementos de Protección Civil de Nuevo León y Protección Civil de Santa Catarina. Al localizar a la mujer y asegurarse que se encontraba bien, los brigadistas llevaron a cabo las maniobras necesarias para retirar la rejilla e ingresar para rescatar a la mujer.

Con apoyo de cuerdas de seguridad y arneses, uno de los rescatistas de Protección Civil de Nuevo León se adentró en el drenaje pluvial para sacar a la mujer identificada como Liliana Cepeda Manzanares de 48 años de edad, quien fue valorada por paramédicos en el lugar para descartar que presentara lesiones; posteriormente, se retiró por sus propios medios.

Las autoridades de Protección Civil de Nuevo León informaron que la mujer se encontraba quemando cobre cerca al drenaje, cuando la corriente arrastró su mochila, ella la persiguió y también fue llevada por el agua hasta quedar atrapada en la alcantarilla desde donde pidió ayuda.

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Con información de Ángel Giner | N+

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