Accidente en Tlalnepantla Hoy: Cierran Paso en Gustavo Baz, a la Altura de Barrientos

La mañana de este lunes, 13 de abril de 2026, se registró un accidente en Tlalnepantla, Estado de México (Edomex), a la altura de Barrientos.

Según los primeros reportes, un tráiler que venía circulando en la zona derribó un poste de energía eléctrica, en San Pedro Barrientos con dirección a la salida Lago de Guadalupe, para quienes se dirigen a la avenida Seilán.

Noticia relacionada: Carreteras Bloqueadas en México Hoy, Lunes 13 de Abril 2026.

Responsable de accidente se dio a la fuga

El poste con energía eléctrica quedó atravesado y cayó sobre otro tráiler, por lo que hay presencia de bomberos, personal del municipio de Tlalnepantla, así como de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), quienes están realizando las maniobras para poder hacer el corte de energía eléctrica.

La unidad responsable se dio a la fuga cuando cayeron los cables sobre la otra unidad que también venía circulando, provocando que casi se incendiara.

Las autoridades del municipio de Tlalnepantla le están dando el seguimiento para poderlo ubicar a la unida y que se haga responsable por los daños.



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Con información de N+

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