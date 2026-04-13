Carreteras Bloqueadas en México Hoy, Lunes 13 de Abril 2026.

Conoce qué carreteras presentan bloqueos, cierres parciales o congestión vehicular, así como las movilizaciones previstas para hoy domingo 12 de abril de 2026 en distintos puntos de México.

De acuerdo con reportes de la Guardia Nacional Carreteras y de Caminos y Puentes Federales (Capufe), las principales afectaciones en diversos tramos se deben a accidentes, por lo que se recomienda tomar precauciones antes de salir a carretera.

Las autoridades recomiendan a los conductores consultar las cuentas oficiales en la red social X de @GN_Carreteras y @CAPUFE, además de salir con anticipación y evitar zonas conflictivas.

A continuación se presenta un listado actualizado de las carreteras que reportan afectaciones por cierres, incidentes o presencia de manifestantes. El objetivo es facilitar la planeación de rutas alternas para que los conductores puedan minimizar contratiempos y transitar de forma más segura en aquellas regiones donde este domingo se prevén complicaciones viales.

Las autoridades recomiendan a los conductores consultar el estado actual de las vías federales y estatales antes de emprender su viaje. Foto: GN.

Carreteras afectadas por bloqueos o siniestros hoy

03:24 horas. Se registran condiciones de lluvia en la autopista Cuernavaca–Acapulco, a la altura de la plaza de cobro Palo Blanco.

03:15 horas. Se registra reducción de carriles en la autopista México–Querétaro, km 135, dirección Querétaro, por maniobras de grúa para el retiro de unidades siniestradas.

02:36 horas. Se registra cierre parcial de circulación en la autopista Tehuacán–Oaxaca, km 130, con circulación intermitente en ambos sentidos por accidente (choque de costado).

02:25 horas. Se restablece la circulación en la autopista Querétaro–Irapuato, km 76, dirección Irapuato, tras atención de accidente.

02:09 horas. Se restablece la circulación en la autopista México–Puebla, km 51, en ambos sentidos, tras atención de accidente.

02:06 horas. Continúa cierre a la circulación en la autopista Plan de Ayala–El Porvenir, km 36, dirección Saltillo, por maniobras de retiro de unidad siniestrada; se desvía el tránsito hacia carretera libre y se registra reducción de carriles en dirección Torreón.

01:38 horas. Se registra cierre parcial de circulación en la autopista Hermosillo–Magdalena, km 181, dirección Hermosillo, por maniobras para el retiro de unidad siniestrada.

00:46 horas. Se registra cierre parcial de circulación en la autopista Tehuacán–Oaxaca, km 194, con circulación intermitente en ambos sentidos por accidente (choque contra barreras metálicas).

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ASJ