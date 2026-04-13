Karol G Trasciende en Coachella Como Latina y Llama a Su Gente a No Temer, Sino a Enorgullecerse.

La noche del Coachella Valley Music and Arts Festival quedó marcada por un hecho histórico: Karol G se convirtió en la primera mujer latina en cerrar el primer fin de semana del festival en sus 27 años de existencia. Desde el escenario principal, la artista colombiana no solo encabezó uno de los shows más esperados, sino que aprovechó para dirigirse a su gente.

Durante su presentación, Karol G hizo una pausa para dirigirse al público con un mensaje enfocado en la identidad y el orgullo latino.

Reconoció a las generaciones de artistas que abrieron camino antes que ella y subrayó que su presencia en Coachella representa a toda una comunidad, no solo a una cantante. Y lanzó un mensaje directo:

“Esto es para mis latinos que han estado luchando en este país últimamente. Estamos con ustedes. Yo estoy con mi comunidad latina y, al mismo tiempo, me siento muy orgullosa porque esto saca lo mejor de nosotros: la unión, la resiliencia, un espíritu fuerte”.

Y destacó:

“Y no hacemos esto porque queramos excluir a los demás. De hecho, lo hacemos porque queremos que todos se sientan bienvenidos a nuestra cultura, a nuestras raíces, a nuestra música. Quiero que todos se sientan orgullosos de dónde vienen. Por favor, no sientan miedo, siéntanse orgullosos, levanten su bandera, levanten esas banderas", animó.

Tras el discurso, interpretó "Mi Tierra", tema emblemático de Gloria Estefan. El show también incluyó colaboraciones con figuras como Becky G y Wisin, además del Mariachi Reyna de Los Ángeles, el icónico grupo femenil de Los Ángeles.

Hacia el cierre, la cantante comenzó a interpretar “Si antes te hubiera conocido”, pero tuvo que interrumpirla al recibir la indicación de que su tiempo había terminado.

Finalmente, terminó su presentación con “Provenza”, poniendo el broche de oro a una actuación que no solo marcó un hito en su carrera, sino también un momento de representación para los latinoamericanos en Estados Unidos, en una época de políticas antiinmigrantes.

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