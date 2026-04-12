Inundaciones en Edomex Complican Tránsito en Coacalco; Granizo Cubre La Marquesa

Este domingo 12 de abril se registraron diversas afectaciones por condiciones climáticas adversas en distintos municipios del Estado de México. Autoridades reportaron inundaciones en la avenida José López Portillo, en el municipio de Coacalco, lo que ha complicado la circulación vehicular en una de las vialidades más transitadas de la zona.

De manera simultánea, en el municipio de Ocoyoacac, específicamente en la zona de La Marquesa, se reportó la caída de granizo sobre la autopista México–Toluca. Esta situación ha generado condiciones de riesgo para los automovilistas, por lo que autoridades exhortaron a conducir con precaución, reducir la velocidad y mantener distancia entre vehículos.

Asimismo, se reportan lluvias en otros municipios como Cuautitlán Izcalli, Lerma, Almoloya de Juárez, Calimaya, Huixquilucan y Ecatepec, donde se prevé que las precipitaciones continúen durante las próximas horas.

Servicios de emergencia y autoridades locales se mantienen en alerta para atender cualquier eventualidad derivada de estas condiciones meteorológicas. Se recomienda a la población mantenerse informada a través de canales oficiales, evitar zonas inundadas y tomar precauciones al conducir para prevenir accidentes.