Lluvias Ponen en Alerta Amarilla a CDMX; Se Reportan Accidentes y Encharcamientos

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil informó la actualización de la Alerta Amarilla por intensificación de lluvias fuertes, viento con rachas y posible caída de granizo para esta tarde y noche en todas las demarcaciones de la Ciudad de México.

De acuerdo con el pronóstico, se esperan precipitaciones de entre 15 y 29 mm, así como vientos con rachas superiores a 50 km/h y posible caída de granizo entre las 18:25 y las 21:00 horas de este domingo.

Las autoridades recomiendan a la población portar paraguas o impermeable, evitar tirar grasas o basura en el drenaje, barrer y mantener coladeras libres de objetos que puedan obstruirlas, así como evitar transitar por calles con encharcamientos o zonas inundadas.

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Ya hay percances e inundaciones

Se pide conducir con precaución ante posibles restos de árboles u objetos arrastrados por el viento, y alejarse de muros, árboles, cables de luz y espectaculares que puedan representar riesgo de caída.

De hecho, ya se reporta un percance automovilístico sobre Av. Insurgentes Norte después de Salvador Díaz Mirón, en la colonia Santa María la Ribera, alcaldía Cuauhtémoc.

También se registra encharcamiento en Av. Insurgentes a la altura de Av. Acueducto de Guadalupe con dirección al norte, en la colonia Santa Isabel Tola, alcaldía Gustavo A. Madero, con alternativa vial por Av. IPN y Centenario.

Por pavimento mojado se pide a los automovilistas manejar con precaución. Foto: N+

En la Línea 1 del Cablebús se realizó el desembarque de personas por tormenta eléctrica. Una vez que pase, se reanudará el servicio.

En tanto en el Metro se implementa marcha de seguridad, que reduce la velocidad de los trenes, en las líneas 1, 2, 3, 4, 8, 9, 12, A y B.

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