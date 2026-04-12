Avanza Operativo en Mina de Sinaloa: Cada Vez Más Cerca del Último Minero

La búsqueda del último minero atrapado en la mina Santa Fe, en El Rosario, continúa sin pausa. Entre avances sostenidos y maniobras cada vez más precisas, brigadas de rescate intensifican los trabajos en una zona clave del yacimiento, mientras autoridades de los tres niveles de gobierno mantienen la coordinación para lograr su localización.

La Coordinación Nacional de Protección Civil informó, a través de su cuenta oficial en X, sobre los avances en las labores de rescate en la mina Santa Fe, ubicada en el municipio de El Rosario.

Siguen los trabajos en la mina para encontrar al último minero. Foto: CNPC

Desde el Puesto de Comando se llevó a cabo una reunión de coordinación para dar seguimiento a la búsqueda del último minero atrapado, con la participación de diversas instituciones federales y estatales, entre ellas la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Comisión Federal de Electricidad y autoridades del gobierno de Sinaloa.

Zona Cero

De acuerdo con el reporte, los trabajos mantienen un avance sostenido hacia la zona conocida como rebaje 48, para de ahí avanzar al cruce de la galería. Paralelamente, continúan los recorridos de reconocimiento y la revisión del material, lo que permite orientar de manera más precisa las acciones en el sitio.

Identifican a Tercer Minero Hallado en Mina Santa Fe en El Rosario, Sinaloa

Las autoridades indicaron que se preparan nuevas intervenciones y se refuerza la comunicación dentro de la mina para mantener el ritmo de trabajo. En tanto, los mineros que ya fueron rescatados se encuentran con sus familias y reciben acompañamiento permanente.

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