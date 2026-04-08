Así Va Hoy el Rescate del Minero Francisco Zapata Nájera: ¿Por Qué Sigue Dentro de la Mina?

A 13 días del derrumbe en la mina Santa Fe, en Rosario, Sinaloa, fue localizado con vida Francisco Zapata Nájera de 42 años, originario de Durango, sin embrago, sigue dentro de la mina. Te decimos cómo va el rescate del minero.

Francisco está a unos 300 metros de profundidad, lo que revive la esperanza para rescatarlo a él y también a otros dos trabajadores que siguen atrapados.

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Así va el rescate del minero Francisco Zapata Nájera

El minero Francisco Zapata Nájera sigue dentro de la mina por su propia seguridad ya que el Comando Unificado busca que el rescate se lleve a cabo en condiciones de máxima seguridad, por lo que se mantiene la operación de bombeo para reducir la altura del agua en la zona donde se encuentra ubicado el minero.

Autoridades informaron que la operación de la bomba sumergible de 25 HP ha permitido la reducción de 1 metro en el nivel del agua. Actualmente, se mantiene un gasto de extracción de 9 litros por segundo para disminuir los 2.05 metros restantes del tirante.

Además, se continúa trabajando en el interior de la mina para que en cuanto el equipo de búsqueda y rescate considere que los niveles de agua disminuyeron a una condición favorable para movilizar al minero Francisco Zapata , se implemente el protocolo para su valoración y traslado a una unidad médica.

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Con información de N+.

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