Localizan Sin Vida a un Tercer Minero en Mina Santa Fe, en Sinaloa

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) informó hoy, 8 de abril de 2026, que fue localizado el cuerpo sin vida de un tercer trabajador en la mina Santa Fe, en El Rosario, Sinaloa.

En un comunicado conjunto, el Comando Unificado, integrado por las dependencia que coordinan las acciones de búsqueda en la mina Santa Fe, detalló que luego del hallazgo del tercer minero, se realizaron los procedimientos técnicos para la recuperación del cuerpo, mientras que la Fiscalía General del Estado de Sinaloa inició las diligencias correspondientes para su traslado a la unidad forense, donde se harán las pruebas correspondientes para su identificación.

Las autoridades apuntaron que continúan las labores ininterrumpidas en la mina Santa Fe para localizar al último trabajador.

La presidenta Claudia Sheinbaum celebró el hallazgo de uno de los trabajadores en la mina Santa Fe en Sinaloa luego de 13 días atrapado; informó del fallecimiento de otro minero. pic.twitter.com/WjpQ2CAtU1 — NMás (@nmas) April 8, 2026

Noticia relacionada: Video: Imágenes de Labores de Rescate del Segundo Minero Localizado con Vida en la Mina Santa Fe

Sheinbaum da detalles de búsqueda y rescate de los mineros

En la conferencia mañanera de hoy, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, destacó que el martes fue localizado con vida uno de los cuatro mineros que quedaron atrapados en la mina Santa Fe, luego de 13 días.

“No ha parado el rescate desde el primer momento”, afirmó la mandataria, quien explicó que el trabajador, identificado como Francisco Zapata Nájera, no ha salido “porque fueron buzos quienes se metieron a un lugar donde había mucha agua” y “están esperando el bombero de agua para poder sacar al minero”.

Video: Sheinbaum Confirma el Hallazgo de un Trabajador Muerto en la Mina Santa Fe, Sinaloa

“Trece días permaneció en este lugar e increíblemente, y afortunadamente, se encontró con vida”, subrayó.

Sheinbaum Pardo lamentó el hallazgo del cuerpo sin vida del tercer minero y agregó que aún siguen los trabajos para rescatar al cuarto trabajador.

Aquí puedes ver completa la conferencia mañanera de hoy

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Con información de N+.

RMT