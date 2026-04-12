Flamazo durante Abastecimiento de Gas Deja Cinco Lesionados con Quemaduras en Tehuacán
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El incidente ocurrió cuando el conductor de una unidad de transporte público acudió a abastecerse de combustible de Tehuacán.
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Cinco personas lesionadas por quemaduras térmicas directas, fue el saldo de un flamazo durante labores de abastecimiento de gas en el municipio de Tehuacán, Puebla.
El incidente ocurrió en una estación de gas ubicada en calle José Garci Crespo y Juárez Norte, donde el conductor de una unidad de transporte público acudió a abastecerse de combustible.
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Ahí, una mala maniobra provocó la ignición que terminó lesionando a cinco pobladores, quienes fueron trasladados al Hospital General de Tehuacán y a la Cruz Roja local.
Protección Civil acudió al punto para realizar el desfogue del autotanque y prevenir riesgos adicionales en la zona.
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Con información de N+
JAPR