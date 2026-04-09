Rescatan a Persona de Incendio en Vivienda Abandonada de la Ciudad de Puebla

Este jueves 9 de abril de 2026 fue rescatada una persona de un incendio al interior de una vivienda abandonada en la unidad habitacional La Margarita de la ciudad de Puebla.

Aunque se desconoce la causa por la que se originó el siniestro, se sabe que el inmueble era ocupado por personas en estado de vulnerabilidad, ya que entre lo quemado había ropa, sillones y colchonetas.

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Rescatan a persona de incendio en vivienda de la unidad habitacional La Margarita en Puebla

Fue aproximadamente a las 10:00 horas de este jueves que se registró un incendio al interior de una vivienda abandonada ubicada en la unidad habitacional La Margarita, la cual era habitada por personas en situación de vulnerabilidad.

El siniestro consumió ropa, colchonetas, sillones y basura. Personal operativo de Protección Civil estatal realizó labores de remoción con material de zapa y mochilas aspersoras, en conjunto con Policía Estatal Bomberos, quienes combatieron el fuego con agua a presión.

En el lugar del siniestro se localizó a una persona en el interior que no quiso proporcionar sus datos; fue valorada y no presentó lesiones. El lugar quedó sin riesgo para la población.

Incendio consume una casa y una camioneta en Chignahuapan, Puebla

El pasado 6 de abril se registró un fuerte incendio que consumió una casa y una camioneta en el municipio de Chignahuapan al norte del estado de Puebla; en este hecho se vieron afectadas al menos ocho familias.

Bomberos y elementos de Protección Civil arribaron a la calle Francisco Javier Mina esquina con Independencia para atender el reporte de inmensas llamas y una enorme columna de humo negro que provenían de esta vivienda.

Incendio Consume Casa en Chignahuapan, Puebla; Fue Declarada como Pérdida Total

La familia quien es dueña de la propiedad se encontraba en la ciudad de Puebla debido a que una familiar se encuentra hospitalizada por lo que era necesario que todos estuvieran con ella para poder hacer guardias para cuidarla.

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Con información de N+

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