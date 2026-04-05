Muere Madre de Familia por Explosión de Pirotecnia e Incendio de una Casa en Puebla

Magdalena Vera Nava perdió la vida tras una explosión provocada por pirotecnia en Xaltepuxtla, comunidad perteneciente al municipio de Tlaola en Puebla.

Este domingo se confirmó el fallecimiento de la mujer de 35 años, quien resultó gravemente herida durante el siniestro ocurrido el pasado viernes 3 de abril.

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Murió Magdalena Vera Nava, la mujer herida tras la explosión en Puebla

De acuerdo con los reportes, un chispazo desató el incendio al interior de su vivienda, ubicada en la Avenida 5 de Mayo, mientras integrantes de la familia manipulaban material pirotécnico.

Elementos de emergencia y vecinos auxiliaron a la víctima y a sus hijas de 6 y 15 años, quienes también resultaron con graves quemaduras.

Las lesionadas fueron trasladadas al Hospital General de Huauchinango, donde finalmente se confirmó la muerte de la madre de familia.

Se incendia casa de una familia por explosión de pirotecnia en Tlaola, Puebla

El incendio consumió por completo la vivienda. Ante esta situación, habitantes de la comunidad iniciaron una campaña de apoyo para los afectados, solicitando ropa, cobijas, despensas y artículos de primera necesidad.

El centro de acopio se instaló en la casa de la madre de la víctima, en la misma localidad. Autoridades y pobladores llaman a la solidaridad, mientras las menores continúan hospitalizadas.

Magdalena de 35 años no sobrevivió a las heridas por el incendio. Foto: Familia Vera

Este hecho evidencia los riesgos del manejo de pirotecnia y deja una familia marcada por la tragedia.

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Con información de Genaro Zepeda

JAPR