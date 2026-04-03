Explosión de Pirotecnia en una Bodega Deja Tres Lesionados en Tlaola, Puebla

La tarde de este viernes 3 de abril de 2026 se registró una explosión de pirotecnia almacenada en una bodega de la comunidad de Xaltepuxtla en el municipio poblano de Tlaola.

Por este siniestro fueron reportadas tres personas lesionadas, dos de ellas menores de edad, quienes recibieron atención prehospitalaria de manera inmediata por parte de las autoridades.

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Explota pirotecnia almacenada en una bodega de Xaltepuxtla en Tlaola, Puebla

La Coordinación de Protección Civil estatal de Puebla atendió la explosión por almacenamiento de pirotecnia en la localidad de Xaltepuxtla, municipio de Tlaola, resultado de ello, dos menores de edad y una persona resultaron lesionadas.

Los uniformados trabajaron en conjunto con elementos de la Policía Estatal, Municipal, Protección Civil de Huauchinango y Tlaola, Bomberos de Xicotepec y Huauchinango, así como Radio Brigadas de Xaltepuxtla y Tenango de las Flores para atender el siniestro.

En el sitio se realizaron labores de remoción de escombros y enfriamiento del lugar. Asimismo, se retiró pirotecnia almacenada en un inmueble vecino para evitar una segunda explosión.

Explota tanque de gas estacionario en fraccionamiento Geovillas Castillotla de Puebla

El pasado 21 de marzo una persona resultó con quemaduras de primer grado durante una explosión de gas estacionario en el fraccionamiento Geovillas Castillotla, en el municipio de Puebla.

El lesionado fue atendido por paramédicos de los servicios de urgencias médicas avanzadas quienes determinaron trasladarlo al hospital. Mientras tanto, Policía Estatal de Bomberos así como de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de Puebla atendieron y mitigaron riesgos con el cierre del tanque que presentó fuga.

Explosión de Polvorín Clandestino en Vivienda del Barrio La Asunción en Izúcar de Matamoros, Puebla

De acuerdo con el parte policial el inmueble resultó con afectaciones en la planta, pero no representó riesgos para los habitantes.

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Con información de N+

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