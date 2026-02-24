Mueren Dos Hombres tras Explosión en Taller de Pirotecnia en Huauchinango, Puebla

La explosión en un taller de pirotecnia dejó en luto a una familia del municipio de Huaucuhinango en Puebla, lamentablemente confirmaron la muerte de Vicente "N" y de un joven, quienes se encontraban al interior del lugar.

El pasado domingo 22 de febrero, un fuerte estallido puso en alerta a la comunidad de la Sierra Norte; Vecinos de la colonia El Mirador, zona cercana al Camino a Puga, se percataron que el taller en donde realizaban artículos con pólvora se estaba incendiando.

De inmediato trataron de auxiliar a tres personas que se encontraban en el interior, mientras pedían apoyo al cuerpo de emergencias quienes se encargaron de realizar el traslado de los lesionados identificados como Vicente, Esdras y Daniel.

Explosión de un Polvorín en Huauchinango, Puebla

Muere Vicente "N" tras explosión en su taller de pirotecnia en Huauchinango, Puebla

Este fuerte accidente movilizó a elementos de bomberos y de Protección Civil quienes arribaron al sitio para sofocar las llamas, sin embargo, a pesar de los esfuerzos, el fuego alcanzó a gravemente a las tres personas.

Vicente "N" de 43 años fue trasladado al Hospital General de Huauchinango, sin embargo, falleció la mañana del lunes debido a la gravedad de sus heridas; El hombre es recordado por sus seres queridos como alguien alegre y muy trabajador, por lo que su partida dejó una huella en sus corazones.

Confirman muerte de un joven tras explosión de polvorín en Huauchinan, Puebla

Esdras de 21 años presentó quemaduras de segundo y tercer grado en la mayoría de su cuerpo, mientras que Daniel de 22 años fue ingresado con lesiones por esquirlas y quemaduras de primer grado. Hasta el momento familiares no han dado a conocer detalles sobre la segunda muerte, sin embargo, se sabe que uno de estos dos jóvenes no logró sobrevivir pese a los esfuerzos médicos.

Atienen explosión en taller de pirotecnia en Huauchinango. Foto: SICOM Huauchinango 98.9

Se hace un llamado a la sociedad para prevenir este tipo de incidentes, tener cautela en el manejo con pólvora y tener siempre cerca un extintor, ante cualquier emergencia llamó al 9-1-1 y mantenerse alejados de cualquier zona de riesgo.

