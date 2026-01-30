Fuerte Explosión de Pirotecnia Destruye Vivienda en Coronango, Puebla

Una fuerte explosión se registró al interior de una casa en donde almacenaban pirotecnia ubicada en la calle Emiliano Zapata y Covarrubias, de la junta auxiliar de San Martín Zoquiapan, perteneciente al municipio de Coronango, Puebla.

La tarde de este 29 de enero, un impactante estallido alertó a vecinos de las zona por lo que dieron aviso al número de emergencias, de inmediato se movilizó el personal de la Coordinación de Ambulancias y Servicios Médicos Municipales quienes confirmaron que no hubo personas lesionadas.

Explosión de pirotecnia deja calcinadas pertenencias de habitantes. Foto: X @CoronangoGob

Vivienda se consume en llamas tras explosión de pirotecnia en Coronango, Puebla

Por su parte, el cuerpo de bomberos logró sofocar las llamas que se encontraban consumiendo las pertenencias de los propietarios, y posteriormente realizaron acciones de mitigación de riesgos.

A pesar de solo se presentaron perdidas materiales, los habitantes perdieron su fuente de ingresos pues todo quedó totalmente calcinado. Además, la explosión dejo daños en la estructura de la vivienda.

Cabe destacar que la fabricación o almacenamiento de pirotecnia en viviendas es de alto riesgo de explosiones por lo que las autoridades hacen un llamado a la sociedad para prevenir este tipo de siniestros.

Muere menor de edad tras explosión de pirotecnia en Quecholac, Puebla

La explosión de un polvorín ilegal dejó sin vida a un adolescente en la localidad de Santa Catarina Villanueva perteneciente al municipio de Quecholac, Puebla.

Los hechos se registraron el 30 de diciembre de 2025, sin embargo, este accidente nos recuerda lo delicado que es el manejo de pirotecnia, y sobretodo, la importancia de que no este en mano de lo menores de edad.

Este hecho dejó severos daños en una vivienda y a un joven de 16 años de edad muerto debido a las lesiones provocadas por el estallido. La Fiscalía General del Estado investiga este caso pues de manera preliminar se sabe que el polvorín era ilegal, además, exhortó a la sociedad a evitar comprar, almacenar o manipular pirotecnia, y a denunciar de manera anónima al 089 cualquier punto de venta irregular.

