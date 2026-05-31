Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda Irán a Segunda Vuelta Presidencial en Colombia

La segunda vuelta para definir al próximo presidente de Colombia se realizará el 21 de junio

El candidato presidencial del movimiento Defensores de la Patria, Abelardo de la Espriella, vota en Barranquilla (Colombia). EFE/ Ernesto Guzmán Jr.El candidato presidencial del movimiento Defensores de la Patria, Abelardo de la Espriella, vota en Barranquilla (Colombia). EFE/ Ernesto Guzmán Jr.
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