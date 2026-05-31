Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda Irán a Segunda Vuelta Presidencial en Colombia

El candidato de ultraderecha Abelardo de la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, y el izquierdista Iván Cepeda, del Pacto Histórico, disputarán la segunda vuelta presidencial de Colombia el próximo 21 de junio, luego de convertirse en los aspirantes más votados de la jornada electoral celebrada este domingo.

Con el 95,12 % de las mesas contabilizadas, De la Espriella dio la sorpresa al alcanzar 9 millones 791 mil 468 votos, equivalentes al 43,62 % de la votación total. En segundo lugar quedó Cepeda, con 9 millones 231 mil 677 sufragios, es decir, el 41,13 %, resultados que los volvieron inalcanzables para el resto de contendientes.

La diferencia entre ambos candidatos anticipa una segunda vuelta altamente polarizada entre dos proyectos políticos opuestos, en un contexto marcado por el debate sobre seguridad, economía y reformas sociales.

¿Quiénes quedaron atrás?

Muy por detrás quedó la candidata derechista Paloma Valencia, del partido uribista Centro Democrático, quien obtuvo de manera parcial un millón 540 mil 978 votos, correspondientes al 6,86 %, cifra inferior a la proyectada por distintas encuestas previas a la elección.

En la cuarta posición se ubicó Sergio Fajardo, del partido Dignidad & Compromiso, con 944 mil 555 votos, equivalentes al 4,20 % de la votación. Más abajo apareció la exalcaldesa de Bogotá, Claudia López, quien sumó 213 mil 332 sufragios, es decir, el 0,95 %.

Para estos comicios fueron convocados más de 41 millones de ciudadanos. Autoridades electorales señalaron que, debido a la alta participación registrada en diversos puntos del país, la afluencia podría superar el 54,9 % reportado en la primera vuelta presidencial de 2022.

La segunda vuelta presidencial definirá al próximo mandatario de Colombia en una elección que se perfila como una de las más competidas y polarizadas de los últimos años.