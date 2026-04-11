Trabajador Sufre Caída desde una Estructura durante Montaje de la Feria de Puebla 2026
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Activan protocolos de atención ante la caída de un empleado en la zona de los Fuertes de Puebla, el hombre tuvo que ser trasladado a un hospital.
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Este sábado 11 de abril un trabajador sufrió un accidente durante las labores de montaje para la Feria de Puebla 2026, el hombre se cayó de una estructura y quedó severamente lesionado.
Testigos de la caída se acercaron para auxiliarlo y activaron los protocolos de atención y seguridad establecidos para este tipo de situaciones. Al lugar arribaron paramédicos quienes le brindaron la valoración prehospitalaria., posteriormente ell trabajador fue trasladado de manera oportuna al Hospital UPAEP para su atención en la Unidad de Urgencias Básicas número 11.
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Trabajador se cae de estructura durante montaje de la Feria de Puebla 2026 ¿Qué le pasó?
De acuerdo al comité de la Feria de Puebla, el colaborador presenta probable neumotórax simple, así como fracturas en cúbito y radio, además de una posible lesión en la muñeca, sin embargo, estos diagnósticos se encuentran sujetos a confirmación por parte del personal médico especializado.
De igual forma, informaron que posterior al incidente, el trabajador recibió atención inmediata y se priorizó su bienestar. Actualmente, las autoridades correspondientes dan seguimiento a su evolución médica.
Comité d ela Feria de Puebla reforzará medidas preventivas y revisará la estructura
El comité de la Feria de Puebla reiteró su compromiso con la seguridad de todas y todos los colaboradores. Asimismo, realizará una revisión de las condiciones en las que ocurrió el incidente, con el objetivo de reforzar las medidas preventivas y evitar situaciones similares.
Cabe destacar que la Feria de Puebla 2026 arranca este 23 de abril con la presentación de Toto totalmente gratis en el Teatro del Pueblo, y finalizará el 10 de mayo con los Cuisillos.
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Con información de N+
MCS