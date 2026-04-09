Joven Queda Atrapado Bajo Tierra por Labores de Drenaje en Huejotzingo, Puebla
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Compañeros de trabajo y vecinos que presenciaron el accidente en el Cuarto Barrio de Huejotzingo, iniciaron de inmediato las maniobras para liberarlo.
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En el municipio de Huejotzingo en Puebla, un trabajador de la construcción fue rescatado con vida luego de quedar atrapado bajo tierra mientras realizaba labores de mantenimiento en un drenaje.
Los hechos ocurrieron la tarde de este jueves 9 de abril en el Cuarto Barrio, donde Víctor Manuel de 22 años, realizaba una excavación cuando un alud de tierra colapsó y lo sepultó parcialmente.
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Extraen a trabajador que quedó bajo tierra por accidente en Huejotzingo
Compañeros de trabajo y vecinos que presenciaron el accidente iniciaron de inmediato las maniobras para liberarlo. Minutos después, personal de Protección Civil Municipal se sumó a las labores de rescate, logrando extraer al joven con vida.
Sobrevive con lesiones trabajador de la construcción en Puebla
El trabajador presentaba fuerte dolor en el tórax, por lo que fue trasladado al Hospital General para su valoración médica. Hasta el momento, se ha aclarado la causa del accidente.
Víctor Manuel de 22 años de edad logró sobrevivir al colapso de alud de arena, gracias a la oportuna reacción de compañeros y cuerpos de emergencia.
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Con información de Genaro Zepeda
JAPR