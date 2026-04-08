Recuperan Cuerpo del Tercer Minero Atrapado en Mina Santa Fe de Sinaloa

El Comando Unificado de la mina Santa Fe informó que a las 19:43 horas de este miércoles 8 de abril de 2026 se logró la recuperación del tercer minero localizado sin vida durante la madrugada de hoy.

Luego de su recuperación, la Fiscalía de Sinaloa inició el protocolo de resguardo y traslado para su plena identificación. "En este proceso se mantiene la atención y acompañamiento a las familias", señaló la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC).

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"La CNPC de la SSPC, Sedena, Semar, CFE, el gobierno de Sinaloa y Protección Civil estatal intensifican las acciones en sitio para ubicar al último trabajador que permanece en la zona", añadió la dependencia.

Temprano, la CNPC informó que la madrugada de este miércoles fue localizado el cuerpo sin vida de un tercer trabajador en la mina Santa Fe, en El Rosario, Sinaloa.

En un comunicado conjunto, el Comando Unificado detalló que, luego del hallazgo del tercer minero, comenzaron los procedimientos técnicos para la recuperación del cuerpo, los cuales concluyeron hasta esta tarde.

Así localizaron el cuerpo del minero

El tercer minero fue localizado sin vida durante las labores de reconocimiento que realizaba personal del Batallón de Atención a Emergencias del Ejército Mexicano en la zona.

"Los buzos estaban haciendo un reconocimiento, detectaron la presencia de un objeto que no correspondía a la forma de la caverna y ahí se reconoció"; dijo en exclusiva para N+ el mayor de zapadores Aldo Córdoba Galicia, perteneciente al batallón de Atención de Emergencias de la Sedena.

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