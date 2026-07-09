Temblor en México Hoy 9 de Julio 2026: Magnitud y Ubicación de Sismos este Jueves

Conoce aquí detalles sobre los temblores registrados en las últimas horas en la República Mexicana

Instalaciones espejo del Servicio Sismológico Nacional. Foto: UNAMInstalaciones espejo del Servicio Sismológico Nacional. Foto: UNAM

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¿Sabes qué hacer en un sismo? Hoy te contamos sobre los temblores recientes en México y cómo elaborar un plan de protección civil para tu familia. Infórmate y prepárate.

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