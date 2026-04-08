Roberto Velasco Se Estrena Como Canciller en Llamada con su Homólogo Brasileño ¿De Qué Hablaron?

El nuevo canciller de México, Roberto Velasco, inició su gestión al frente de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) con una llamada telefónica con su homólogo brasileño, Mauro Vieira.

Este miércoles, el secretario Roberto Velasco sostuvo su primera llamada de trabajo con el ministro de Relaciones Exteriores de Brasil (@ItamaratyGovBr), Mauro Vieira, con quien dialogó sobre la excelente relación y los fuertes lazos que tiene México con el país hermano… https://t.co/bd4pVBmnqS — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) April 9, 2026

Así lo dieron a conocer los equipos de comunicación de ambos diplomáticos. Conversaron sobre la relación bilateral y la próxima visita de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, a Brasilia, prevista para mediados de este año, según indicó la Cancillería brasileña en sus redes sociales.

Con información de N+