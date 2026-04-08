Inicio Nacional Roberto Velasco Se Estrena Como Canciller en Llamada con su Homólogo Brasileño

Roberto Velasco Se Estrena Como Canciller en Llamada con su Homólogo Brasileño

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Entre los temas de la conversación hablaron sobre la próxima visita de la presidenta Claudia Sheinbaum a Brasilia, ¿cuándo será?

Roberto Velasco Se Estrena Como Canciller en Llamada con su Homólogo Brasileño ¿De Qué Hablaron?

Roberto Velasco, nuevo canciller de México. Foto: Cuartoscuro

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El nuevo canciller de México, Roberto Velasco, inició su gestión al frente de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) con una llamada telefónica con su homólogo brasileño, Mauro Vieira.

Así lo dieron a conocer los equipos de comunicación de ambos diplomáticos. Conversaron sobre la relación bilateral y la próxima visita de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, a Brasilia, prevista para mediados de este año, según indicó la Cancillería brasileña en sus redes sociales.

Con información de N+

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Inicio Nacional Roberto velasco se estrena como canciller en llamada con su homologo brasileno de que hablaron