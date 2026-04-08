Comisiones del Senado Ratifican a Roberto Velasco Como Nuevo Canciller

Comisiones del Senado de la República ratificaron hoy, 8 de abril de 2026, a Roberto Velasco Álvarez como nuevo canciller, luego de la salida de Juan Ramón de la Fuente, quien dejó la titularidad de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) por cuestiones de salud.

Con 17 votos a favor y 3 en contra, la Comisión de Relaciones Exteriores avaló a Roberto Álvarez como nuevo canciller; ahora, la votación pasó al Pleno del Senado.

Roberto Velasco Álvarez, quien se desempeñaba como subsecretario para América del Norte, en la Secretaría de Relaciones Exteriores, fue propuesto como nuevo canciller por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, el 1 de abril de 2026.

Velasco Álvarez llegó a las 08:40 horas al Senado de la República, para exponer su plan de trabajo ante la Comisión de Relaciones Exteriores.

El T-MEC, tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, fue uno de los temas de los que habló Velasco Álvarez ante la comisión del Senado.

El secretario designado Roberto Velasco Álvarez (@r_velascoa) realiza su comparecencia ante la Comisión de Relaciones Exteriores del @senadomexicano, para avanzar en su proceso de ratificación tras el nombramiento realizado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo… pic.twitter.com/KETXOlqr1G — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) April 8, 2026

Video: Está Todo Listo para Comparecencia de Roberto Velasco Hoy

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¿Quién es Roberto Velasco Álvarez?

Velasco Álvarez es licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana y tiene una maestría en Políticas Públicas por la Universidad de Chicago.

Desde junio de 2020, Velasco Álvarez ha encabezado múltiples negociaciones de alto nivel al coordinar la política de México para América del Norte, entre ellas el T-MEC, tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá.

Además del tema comercial, tuvo bajo su responsabilidad las negociaciones bilaterales y trilaterales sobre seguridad, movilidad humana, frontera y gestión de aguas compartidas, entre otros temas de interés con Estados Unidos.

De diciembre de 2018 a mayo de 2020, se desempeñó como director general de Comunicación Social de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

El nuevo canciller cuenta con experiencia en el gobierno federal, estatal y local, incluyendo puestos en la Asamblea Legislativa del entonces Distrito Federal, la delegación Miguel Hidalgo y en la Secretaría de Economía (SE).

Durante su estancia en Chicago, Illinois, fue editor en jefe de Chicago Policy Review, una revista publicada por los estudiantes de la Escuela Harris de la Universidad de Chicago y colaboró en la oficina del alcalde de la ciudad.

Aquí puede ver Hablemos con Roberto Velasco, un podcast de N+ con Denise Maerker

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Con información de N+.

RMT