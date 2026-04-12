¿Cuál es el Estado de Salud del Niño que fue Atacado con un Cuchillo en CDMX?

Un hombre atacó, sin motivo aparente, a un niño de cuatro años, en una zona de juegos infantiles, en la alcaldía Álvaro Obregón. El menor resultó herido en la cabeza con un arma blanca.

El niño, llamado Samuel, está ingresado en el Hospital Pediátrico de Legaria. Se encuentra en estado delicado de salud. El pequeño narró a su padre que un hombre lo abrazó y lo apuñaló. El menor está asustado y llora constantemente, según refirió su padre en una entrevista exclusiva con N+.

La familia es originaria de Chiapas, son indígenas. De hecho, el pequeño Samuel no habla español.

De acuerdo con los primeros reportes, el agresor utilizó un cuchillo para lesionar al menor. Personas que presenciaron los hechos intervinieron de inmediato, defendieron al niño, retuvieron al sujeto y lo ataron a un poste para evitar que escapara o agrediera a alguien más.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México acudieron al cruce de Vasco de Quiroga y Gómez Farías, donde encontraron al menor con manchas de sangre y al presunto responsable con lesiones en la cabeza, por lo que solicitaron servicios de emergencia.

¿Cómo está el niño que fue atacado en la cabeza con un cuchillo?

Paramédicos valoraron al niño, quien presentaba una probable fractura de cráneo, y lo trasladaron de urgencia a un hospital. Posteriormente, un helicóptero Cóndor lo llevó a la zona de calzada Legaria, desde donde continuó su traslado terrestre al Hospital Pediátrico de Legaria para recibir atención especializada.

El hombre también fue llevado a un hospital, bajo custodia policial, por una herida cortante en la cabeza y diversos golpes.

El caso fue turnado al Ministerio Público, que realizará las investigaciones correspondientes para determinar la situación jurídica del detenido. De forma preliminar, se indicó que el sujeto podría estar relacionado con un incidente ocurrido el 27 de febrero, cuando ingresó a una tienda departamental en la misma alcaldía y amenazó a empleados con un tubo. En esa ocasión fue detenido y puesto a disposición de las autoridades.