Temblor en México Hoy Genera Alerta de Skyalert: Cuál Fue la Magnintud y Dónde Fue el Epicentro

Un temblor sacudió el estado de Guerrero la tarde de este domingo 12 de abril 2026, informó el Servicio Sismológico Nacional (SSN).

El sismo fue registrado también por la plataforma Skyalert, que emitió una alerta mediante sus cuentas oficiales.

"Sismo detectado en Ometepec, Guerrero. Calculando intensidad en origen", reportó la plataforma en sus redes sociales.

Este sismo se desarrolló de cara al primer simulacro nacional, que ya tiene fecha y una magnitud hipotética.

Video: Temblor Hoy: Reportan Sismo de Magnitud 4.0 en Manzanillo, Colima: Servicio Sismológico Nacional

¿Cuál fue la magnitud y epicentro del temblor en México hoy?

Posteriormente, el Sismológico Nacional confirmó que el sismo fue de magnitud 4.2 y su epicentro se localizó a 39 kilómetros al oeste de Ometepec, Guerrero.

De acuerdo con la plataforma, el movimiento se registró a las 17:07 horas. Segundos más tarde señaló que se trató de un sismo de "intensidad débil".

Hasta el momento no se reportaron personas lesionadas, ni afectaciones en el estado de Guerrero o en otra zona de la República.

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DMZ