Paro Nacional de Transportistas: ¿Regresa el Bloqueo Mañana 13 de Abril 2026?

Este lunes 13 de abril 2026, millones de estudiantes regresan a las aulas, lo que significa el fin de las vacaciones de Semana Santa. Por ello, hay dudas acerca de si se prevén cierres en carreteras o si siguen los bloqueos por el Paro Nacional de Transportistas.

Y es que, luego del mega bloqueo anunciado para el 6 de abril, hay preguntas sobre el estado de las vías federales y estatales.

Video: Bloqueo de Transportistas: Policías Llegan con Grúa para Mover Camiones en la México-Cd. Juárez

¿Sigue el Paro Nacional de Transportistas?

La Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) detuvo el pasado martes 7 de abril de 2026 las movilizaciones que mantenían en diferentes tramos carreteros luego de sufrir distintas agresiones, segun denunciaron.

Los integrantes de la organización transportistas acusan que en estados como Tlaxcala, Veracruz y Chihuahua fueron agredidos presuntamente por autoridades en diferentes hechos.

No obstante, la ANTAC agregó que “en próximos días convocaremos a las siguientes acciones, porque hoy no podemos garantizar la integridad, la libertad ni la vida de quienes protestan. Porque hoy el riesgo no solo proviene del crimen organizado”.

Respecto a la reanudación de los bloqueos, se detalló lo siguiente:

Evaluación en curso : La ANTAC se mantiene en asamblea permanente para evaluar el avance de las negociaciones con el gobierno federal.

: La ANTAC se mantiene en asamblea permanente para evaluar el avance de las negociaciones con el gobierno federal. Próximas acciones: No se ha definido una fecha exacta para retomar los bloqueos carreteros; sin embargo, advirtieron que están "alistando nuevas acciones" en caso de no obtener respuestas satisfactorias a sus demandas de seguridad.

No se ha definido una fecha exacta para retomar los bloqueos carreteros; sin embargo, advirtieron que están "alistando nuevas acciones" en caso de no obtener respuestas satisfactorias a sus demandas de seguridad. Estado de alerta: Los transportistas permanecen en estado de alerta en espera de las instrucciones de sus delegados regionales.

¿Hay bloqueo de carreteras mañana 13 de abril 2026?

Hasta el momento no se ha informado que se retomen los bloqueos en carreteras, ni se han anunciado manifestaciones con otras demandas.

Sin embargo, si tomarás las carreteras durante la jornada del lunes 13 de abril, te recomendamos hacerlo con tiempo y tomando todas las precauciones.

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