Carreteras Bloqueadas en México Hoy, Domingo 12 de Abril 2026.

Conoce qué carreteras presentan bloqueos, cierres parciales o congestión vehicular por el retorno de los vacionistas de Semana Santa, así como las movilizaciones previstas para hoy domingo 12 de abril de 2026 en distintos puntos de México.

De acuerdo con reportes de la Guardia Nacional Carreteras y de Caminos y Puentes Federales (Capufe), las principales afectaciones en diversos tramos se deben a accidentes, por lo que se recomienda tomar precauciones antes de salir a carretera.

Las autoridades recomiendan a los conductores consultar las cuentas oficiales en la red social X de @GN_Carreteras y @CAPUFE, además de salir con anticipación y evitar zonas conflictivas.

A continuación se presenta un listado actualizado de las carreteras que reportan afectaciones por cierres, incidentes o presencia de manifestantes. El objetivo es facilitar la planeación de rutas alternas para que los conductores puedan minimizar contratiempos y transitar de forma más segura en aquellas regiones donde este domingo se prevén complicaciones viales.

Las autoridades recomiendan a los conductores consultar el estado actual de las vías federales y estatales antes de emprender su viaje. Foto: GN.

Carreteras afectadas por bloqueos o siniestros hoy

01:34 horas. Se registra cierre parcial de circulación en la autopista Chamapa–Lechería, km 10, dirección Lechería, por choque por alcance.

01:00 horas. Se registra cierre parcial de circulación en la autopista La Tinaja–Isla, km 89, dirección La Tinaja, por tracto camión con falla mecánica.

00:37 horas. Se registra reducción de carriles en ambos sentidos en la carretera Guamúchil–Guasave, a la altura del Puente Sinaloa, por presencia de manifestantes.

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ASJ