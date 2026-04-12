¿Qué Pasó Hoy 12 de Abril en la Autopista México-Cuernavaca Dirección CDMX?

Este fin de semana concluye el periodo vacacional de Semana Santa, por lo que miles de vacacionistas emprenden su regreso a la Ciudad de México a través de una de las vialidades más importantes del país: la autopista México–Cuernavaca. Se espera un incremento considerable en la carga vehicular, principalmente durante la tarde y noche de este domingo.

De acuerdo con reportes de la Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe), hasta el momento esta vía presenta condiciones de tránsito aceptables en ambos sentidos. Esto incluye tanto la circulación hacia la capital del país como hacia destinos hacia Cuernavaca, Guerrero y Veracruz.

Las autoridades señalan que, si bien el flujo vehicular es constante, no se registran incidentes mayores que afecten la circulación. No obstante, recomiendan a los automovilistas mantenerse informados en tiempo real, ya que la situación puede cambiar conforme avance el día y aumente el número de vehículos en la carretera.

Asimismo, Capufe exhorta a los conductores a respetar los límites de velocidad, mantener una distancia segura entre vehículos y revisar las condiciones mecánicas de sus automóviles antes de salir a carretera. También sugieren anticipar los tiempos de traslado y considerar posibles puntos de congestión, especialmente en casetas de peaje.

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Afectaciones por bloqueos o siniestros hoy

09:29 Horas Hasta el momento, no se reportan accidentes ni bloqueos en dirección a la CDMX, por lo que la circulación se mantiene fluida y constante.

09:28 Horas. CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN Autopista Cuernavaca - Acapulco, km 328, dirección Acapulco. Reducción de carriles por atención de incidente (tracto camión con falla mecánica). Maneja con precaución.