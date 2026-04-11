No Hay Acuerdo, Irán Rechazó las Condiciones de EUA, Afirma Vance

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, informó este domingo que no se alcanzó un acuerdo con Irán tras más de 21 horas de negociaciones realizadas en Pakistán, al señalar que las conversaciones presentaron deficiencias y que la parte iraní decidió no aceptar las condiciones planteadas por Washington.

En declaraciones a medios, Vance reconoció que el resultado de las negociaciones es negativo, aunque aseguró que el impacto sería mayor para Irán. “La mala noticia es que no logramos un acuerdo. Y creo que eso es mucho peor para Irán que para Estados Unidos. Regresamos sin un entendimiento”, afirmó.

Afirma JD Vance Que No Hubo Acuerdo en Negociaciones de Paz en Islamabad Pakistán

El funcionario subrayó que durante el diálogo, la delegación estadounidense dejó claras sus “líneas rojas”, así como los puntos en los que existía disposición para negociar. Sin embargo, sostuvo que Teherán optó por no aceptar dichos términos, lo que impidió concretar un pacto.

Todavía con oportunidad

Por su parte, un reportero de la televisión estatal iraní indicó previamente que las conversaciones podrían continuar durante el mismo domingo. No obstante, Vance no hizo referencia a una posible reanudación de los encuentros, lo que genera incertidumbre sobre el futuro inmediato del proceso diplomático.

Las negociaciones formaban parte de un esfuerzo por destrabar tensiones entre ambas naciones, en un contexto internacional marcado por desacuerdos en materia política y de seguridad. Hasta ahora, no se han dado a conocer detalles adicionales sobre posibles nuevos encuentros o vías alternativas de diálogo.

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