Ceremonia de Bienvenida de los Tripulantes de Artemis II de la NASA en Houston

La NASA ofreció este sábado 11 de abril una ceremonia de bienvenida a los cuatro tripulantes de la misión Artemis II, tras el exitoso amerizaje de la cápsula Orión. El regreso se produce luego de una travesía histórica en la que la nave sobrevoló el lado oculto de la Luna en una trayectoria sin precedentes, permitiendo a la tripulación adentrarse más profundamente en el espacio que en cualquier misión tripulada anterior.

Este retorno marca un hito en la exploración espacial al confirmar la capacidad de la agencia estadounidense para enviar nuevamente a seres humanos más allá de la órbita terrestre, un paso clave rumbo a futuras misiones de largo alcance.

Los astronautas arribaron al Centro Espacial Johnson, en Houston, donde ofrecieron sus primeras declaraciones públicas y participaron en una ceremonia oficial de bienvenida, tras completar con éxito una misión considerada fundamental para el futuro de la exploración lunar.

¿En qué consistió la misión Artemis II?

La misión Artemis II, concluida en abril de 2026, llevó a la tripulación a orbitar la Luna durante 10 días, en un viaje que no se realizaba desde hace más de cinco décadas, desde la era del programa Apolo. Durante este periodo, la nave ejecutó diversas maniobras en el espacio profundo que permitieron evaluar sistemas esenciales como navegación, soporte vital y comunicaciones en condiciones reales.

Este logro representa un paso decisivo en los planes de la NASA para establecer una presencia humana sostenible en la Luna en los próximos años, así como para sentar las bases de futuras misiones tripuladas con destino a Marte.

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