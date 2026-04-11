Trump Minimiza Negociaciones con Irán y Declara Victoria Militar de Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este sábado que le “da igual” el resultado de las conversaciones en curso con Irán en Pakistán, al sostener que su país ya ha ganado el conflicto.

“Lleguemos o no a un acuerdo, me da igual. La razón es que hemos ganado”, declaró Trump ante periodistas, al tiempo que aseguró que Washington mantiene negociaciones “muy profundas” con Teherán.

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El mandatario insistió en que Estados Unidos logró imponerse militarmente. “Ganamos de cualquier manera. Los hemos derrotado militarmente”, subrayó.

Las declaraciones se producen mientras el vicepresidente JD Vance encabeza la delegación estadounidense en Islamabad, en el segundo día de conversaciones con representantes iraníes.

Ruta estratégica

Trump también reiteró que buques de guerra de la Marina estadounidense cruzaron el estrecho de Ormuz para iniciar operaciones de limpieza de minas presuntamente colocadas por Irán, en una ruta estratégica para el transporte global de petróleo.

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Sin embargo, Teherán rechazó esta versión y aseguró mantener el control del estrecho, así como del flujo energético mundial, tras el ataque lanzado el pasado 28 de febrero por Estados Unidos e Israel.

“Vamos a abrir el estrecho aunque no lo usemos, porque hay muchos otros países en el mundo que sí lo usan y que o están asustados, o son débiles, o tacaños”, afirmó Trump.

El presidente estadounidense también reiteró su frustración con los aliados de la OTAN, al señalar que se mantuvieron al margen durante el conflicto y que no fueron consultados previamente.