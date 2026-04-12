Hallan 5 Cadáveres Tras Reporte de Olores Fétidos En Una Casa de Manzanillo, Colima

Autoridades de Colima localizaron al menos cinco cuerpos con visibles huellas de violencia al interior de una casa en Manzanillo, luego de que se reportaran olores fétidos en el lugar.

Los cadáveres fueron hallados la noche del sábado 11 de abril en una vivienda del fraccionamiento Las Camelinas, muy cerca de la carretera Manzanillo-Cihuatlán.

Vecinos reportaron al número de emergencias 911 sobre los malos olores provenientes de la casa, por lo que elementos de la Policía Municipal acudieron y encontraron a las víctimas.

Oficialmente, no se han informado mayores detalles, como el tiempo que los cuerpos llevaban en ese domicilio.

Historias recomendadas:

Con información de Bertha Reynoso

ASJ