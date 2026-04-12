Magnicharters Cancela Vuelos por 2 Semanas: ¿Qué Apoyo Hay Para Viajeros Afectados?

La aerolínea Magnicharters, especializada en vuelos chárter y paquetes vacacionales en México, informó este sábado que los vuelos que estaban programados para las próximas dos semanas no podrán llevarse a cabo debido a problemas logísticos, por lo que autoridades federales activaron un plan de apoyo para los viajeros afectados.



En un comunicado, la compañía indicó que atiende esta situación para encontrar una solución, mientras turistas se quejaron por la suspensión repentina que los dejó varados en diversos aeropuertos.

En el texto, la empresa que se autonombra 'La Aerolínea Turística de México', informó a la opinión pública que, "debido a problemas logísticos, los vuelos programados durante las próximas dos semanas no podrán llevarse a cabo".

"A nuestros clientes les comunicamos que enfrentamos esta situación con la debida diligencia para solucionarla", añadió el Grupo Aéreo Monterrey, S.A. de C.V.

Gobierno federal apoya a turistas afectados

Unas cuatro horas después del posicionamiento de Magnicharters, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes brindó una alternativa para los turistas perjudicados.

"Ante ello, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) a través de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), da a conocer que las aerolíneas y los grupos aeroportuarios trabajan en conjunto en un plan de atención para los pasajeros en tránsito", se indicó.

De ahí que las personas con viajes programados en Magnicharters, que estén en los aeropuertos de Quintana Roo, Yucatán y Oaxaca, pueden acercarse a tres aerolíneas,.

"Los viajeros que se encuentren en los aeropuertos de Cancún, Mérida y Huatulco y que tenían vuelo programado con Magnicharters podrán acercarse a los mostradores de las aerolíneas Aeroméxico, Viva Aerobus y Volaris para que se les brinde el apoyo posible", se informó.

Al momento, las autoridades no han informado la cantidad de clientes que se vieron afectados con esta situación.

La firma que cuenta con más de 30 años de servicio, fue fundada en 1994, tiempo en el que ha ofrecido a millones de pasajeros las mejores condiciones de calidad, comodidad y seguridad, señaló que "lamenta profundamente esta situación".

La aerolínea no precisó el número de pasajeros afectados por la decisión, ni como cubrirá posibles afectaciones económicas a sus usuarios.

La flota de la empresa consta de 12 aeronaves Boeing 737 que enlazan las Ciudad de México y Monterrey con destinos turísticos como Puerto Vallarta, en Jalisco; Huatulco y Puerto Escondido, en Oaxaca; Cancún y la Riviera Maya, en Quintana Roo; así como Mérida, en Yucatán.

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Con información de EFE

ASJ