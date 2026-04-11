Identifican a Tercer Minero Hallado Sin Vida en Santa Fe, El Rosario, Sinaloa

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa informó la identificación de un tercer trabajador minero localizado sin vida en la mina Santa Fe, ubicada en el municipio de El Rosario. Se trata de Abraham Aguilera Aguilera, de 33 años de edad, originario del estado de Guanajuato.

De acuerdo con la autoridad, la identificación se logró tras los trabajos periciales correspondientes, los cuales permitieron confirmar la identidad del minero que había sido reportado como desaparecido luego del incidente ocurrido en el yacimiento. Con este hallazgo, suman ya tres mineros localizados derivadas de este hecho. Dos de ellos con vida.

La Fiscalía detalló que, desde el momento del hallazgo, se ha mantenido un acompañamiento cercano y permanente con los familiares de Abraham Aguilera, a quienes se les brinda apoyo integral durante este proceso, tanto en el ámbito legal como emocional. Asimismo, se reiteró el compromiso de las autoridades para garantizar una atención digna y respetuosa a las víctimas y sus seres queridos.

Identifican a Tercer Minero

Indagan sobre las causas del accidente

Hasta el momento, no se han precisado públicamente las causas exactas del accidente que dejó a varios trabajadores atrapados en la mina Santa Fe. Sin embargo, continúan las investigaciones para esclarecer cómo ocurrieron los hechos y deslindar responsabilidades.

Cabe recordar que el incidente se registró el pasado 25 de marzo, cuando los mineros quedaron atrapados al interior de la mina, lo que activó un operativo de búsqueda y rescate por parte de cuerpos de emergencia y autoridades estatales y federales.

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