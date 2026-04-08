Así Fue el Rescate del Segundo Minero Localizado Vivo en Mina Santa Fe en Sinaloa
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Así fue el operativo de rescate tras la localización con vida de Francisco Zapata Nájera, una de las personas atrapados en mina Santa Fe, en Sinaloa.
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Este miércoles 8 de abril, Francisco Zapata Nájera, de 42 años y originario de Santiago Papasquiaro, Durango, fue rescatado con éxito de la mina Santa Fe, en El Rosario, Sinaloa.
Tras 14 días de labores continuas, el Comando Unificado, encabezado por la Coordinación Nacional de Protección Civil, concretó esta acción tras 14 días de labores continuas. El hallazgo de la localización ocurrió a las 13:50 horas del pasado martes 7 de abril.
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Trasladan al minero, Francisco Zapata, para recibir atención médica
Tras la salida a la superficie de Francisco Zapata, paramédicos realizaron su estabilización inmediata para posteriormente trasladar al minero en un helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana al Hospital General de Mazatlán, cabe destacar que Zapata, recibió una valoración médica en el interior de la mina como parte de los protocolos de seguridad activados por las brigadas de emergencia.
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