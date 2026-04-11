Luchador Alberto “N” Queda en Libertad Luego de Pagar Multa por Presunta Violencia Familiar

El luchador Alberto del Río recobró este sábado su libertad luego de ser detenido por violencia familiar y ser llevado al penal de La Pila en la capital potosina.

La víctima otorgó el perdón luego de que el imputado pagara una multa por un millón de pesos a su pareja. Una vez realizados los trámites legales salió este sábado del Centro de Reinserción Social.

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¿Por qué Detuvieron a Alberto del Rio “El Patrón”?



El luchador Alberto del Río, también conocido como “El Patrón”, fue detenido por autoridades de San Luis Potosí por presuntamente agredir a su pareja sentimental.

Los hechos ocurrieron en el Fraccionamiento Lomas del Tec, cuando las autoridades recibieron la alerta al 911. Una mujer señaló que fue agredida física y psicológicamente por su pareja.

Por esta razón, elementos de la Guardia Civil de la entidad acudieron al inmueble y hallaron a la víctima con lesiones en varias partes del cuerpo. En el lugar, detuvieron al deportista y excampeón de la WWE.

Esta no es la primera vez que el famoso luchador es detenido. Debido a que en 2020, fue arrestado en San Antonio, Texas, luego de que su pareja actual lo denunció por secuestro agravado y agresión sexual. La víctima presentó fotografías y pruebas en su contra.

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