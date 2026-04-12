¿Qué Pasó Hoy en la Carretera México-Querétaro Dirección CDMX?

Este domingo 12 de abril se registra el cierre parcial de la autopista México–Querétaro, tras al menos tres accidentes que involucraron a varios vehículos y que han generado afectaciones a la circulación.

De acuerdo con Caminos y Puentes Federales (Capufe), uno de los percances ocurrió a la altura del kilómetro 95, en dirección a la Ciudad de México, donde un autobús de pasajeros volcó mientras transitaba por la vialidad.

Además de esta volcadura, en la zona se reportó el choque de al menos dos automóviles particulares y, en un tercer incidente, la volcadura de un tráiler, lo que agravó la situación y complicó las labores de atención por parte de los servicios de emergencia.

Debido a estos hechos, se mantiene la reducción de carriles mientras se realizan maniobras para retirar las unidades involucradas, así como para atender la salida del camino del autobús y restablecer las condiciones de seguridad en la autopista.

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Accidentes provocan carga vehicular

La situación ha provocado una importante carga vehicular en el tramo afectado, lo que ha generado retrasos para los automovilistas que se dirigen hacia la capital del país.

Aunado a ello, las condiciones climatológicas no favorecen la circulación, ya que se registra lluvia en la zona, lo que incrementa el riesgo de accidentes y dificulta las maniobras de los cuerpos de emergencia.

Autoridades exhortan a los conductores a disminuir la velocidad, mantener la distancia entre vehículos y extremar precauciones al transitar por esta importante vía de comunicación.

Se recomienda a los usuarios considerar rutas alternas o prever mayores tiempos de traslado, en tanto continúan los trabajos para liberar completamente la autopista y normalizar el flujo vehicular.

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