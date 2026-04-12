¿Sindicato del Metro Realizará Paro Escalonado Mañana, Lunes 13 de Abril?

En el marco del regreso a clases este lunes 13 de abril, periodo en el que millones de personas utilizan el Metro para trasladarse a sus centros escolares, trabajadores del Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo (SNTSTC) señalaron que continuarán manifestándose hasta que sus peticiones sean atendidas.

Cabe recordar que el viernes pasado algunos empleados dejaron de cubrir horas extra, lo que generó afectaciones en la operación de las 12 líneas del Metro. Esta situación derivó en complicaciones en áreas técnicas y operativas, principalmente en las líneas 1, 2, 3, 7, 8, 9 y B, donde se registró ausentismo durante los relevos de personal.

Dicha acción fue considerada como el primer paro escalonado en la actual administración capitalina y forma parte de las medidas emprendidas por el sindicato para presionar por mejoras en el sistema.

En este contexto, trabajadores del Metro reiteraron que mantendrá sus protestas hasta que el Metro de la Ciudad de México cumpla con los estándares de seguridad y calidad que demandan millones de usuarios.

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¿Realizarán Paro Escalonado?

En medio del regreso a clases, el sindicato no ha confirmado hasta el momento la realización de un nuevo paro escalonado; sin embargo, insistió en que continuará alzando la voz hasta lograr que sus demandas sean atendidas.

Cabe destacar que desde el pasado 4 de febrero, trabajadores del Metro advirtieron sobre la posibilidad de implementar este tipo de medidas si no se resolvían sus exigencias laborales, además de solicitar un incremento en el presupuesto destinado al Sistema de Transporte Colectivo Metro.

¿Que piden los trabajadores del Metro?

No a la calzada elevada que se construye paralela a la Línea 2, por comprometer la seguridad de las instalaciones del Metro.

Mantenimiento integral y permanente a trenes, vías e instalaciones fijas.

No a la ejecución de trabajos innecesarios de embellecimiento superficial de estaciones.

Que el presupuesto autorizado por el Congreso de la Ciudad de México sea entregado puntualmente a este organismo, evitando retrasos en las asignaciones que comprometen la operatividad y seguridad del servicio.

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