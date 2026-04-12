¿Llega la Tormenta Negra a CDMX y Otros Estados Hoy? Pronostican Lluvias y Descargas Eléctricas

En los últimos días, un término que ha dejado más dudas que respuestas en redes sociales es el de la "tormenta negra", un fenómeno que poco se ha explicado en México, pero que se replica de otras regiones. En N+ te informamos qué significa, si llegará a México y si guarda relación con el pronóstico de lluvia y descargas eléctricas por inestabilidad atmosférica de este domingo 12 de abril 2026.

Previamente te hemos explicado otra de las dudas más recurrentes respecto al clima, como es si ya empezó la temporada de lluvias 2026. En las últimas semanas, eventos climatológicos poco vistos en esta época del año, como son granizadas.

¿Qué es tormenta negra?

Pese a que recientemente se ha viralizado el término de "tormenta negra", en el contexto de lluvias fuertes en gran parte del territorio nacional, debes saber que éste no es un término científico que usen los meteorólogos.

En realidad, una tormenta negra es una denominación empleada por las autoridades de Hong Kong.

Este territorio autónomo ubicado en el sureste asiático padece cada temporada lluvias torrenciales. Por ello, las autoridades meteorológicas elaboraron un sistema de alertas donde el nivel máximo es el de una tormenta negra.

Este concepto no formal dentro de la meteorología sirve para nombrar a las lluvias que rebasan los 70 milímetros. Es decir, lluvias torrenciales con más de 70 litros de agua por metro cuadrado.

¿Hay tormenta negra en México?

Para hoy, domingo 12 de abril 2026, se prevén lluvias puntuales fuertes a muy fuertes, descargas eléctricas y posibles granizadas sobre el noreste del territorio nacional debido a una línea seca en combinación con una vaguada en niveles altos de la atmósfera e inestabilidad atmosférica.

No obstante, no se nombra tormenta negra, ni aunque cumple con las características de precipitaciones fuertes, ya que ese no es un término válido dentro de los parámetros del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

En México, no obstante, en el transcurso de la tarde-noche se prevé el ingreso del nuevo frente frío (número 44) sobre el noroeste del país, en interacción con una vaguada en altura y con la corriente en chorro subtropical, lo que propiciará chubascos en Baja California, además de vientos fuertes con rachas de 50 a 70 km/h y posibles tolvaneras en Baja California, Sonora y Chihuahua, así como rachas de 40 a 60 km/h en Baja California Sur, Sinaloa, Durango y Zacatecas.

Simultáneamente, canales de baja presión en el interior y en el sureste de México, en combinación con inestabilidad atmosférica y con el ingreso de aire húmedo del océano Pacífico y golfo de México, generarán chubascos y lluvias puntuales fuertes con descargas eléctricas y posible caída de granizo en estados del centro, sur, oriente y sureste de la República Mexicana, incluido el Valle de México.

Finalmente, prevalecerá la onda de calor en zonas de Sinaloa (norte, centro y sur), Nayarit (norte y sur), Jalisco (oeste y sur), Colima (este y sur), Michoacán (centro y oeste), Guerrero (noroeste, este y sur), Morelos (sur), Puebla (suroeste), Oaxaca (sur) y Chiapas (costa).

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