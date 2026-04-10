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Intensa Granizada Cae sobre Pachuca y Tiñe de Blanco las Calles; ¿Dónde Hay Afectaciones?

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Debido al aguacero y al hielo, se han reportado afectaciones viales; por ello, las autoridades piden extremar precauciones a los habitantes

Intensa Granizada Cae sobre Pachuca y Tiñe de Blanco las Calles; ¿Dónde Hay Afectaciones?

Fuerte granizada en Pachuca, Hidalgo, 10 de abril de 2026. Foto: Código H

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Una tarde de fuertes lluvias acompañadas de una intensa granizada azotó este viernes 10 de abril Pachuca, Hidalgo, donde las calles quedaron teñidas de blanco.

Debido al aguacero y al hielo se reportaron afectaciones viales, por ello, las autoridades piden extremar precauciones a los habitantes.

Gobernador de Hidalgo destaca gravedad de granizada

Debido a que las lluvias con granizo provocan afectaciones en calles del centro y otras zonas aledañas, los automovilistas y peatones enfrentan complicaciones, el gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca, informó en sus redes sociales que se mantiene el monitoreo permanente y coordinación con la Subsecretaría de Protección Civil y la Secretaría de Seguridad Pública para atender cualquier afectación.

Estas son las zonas afectadas por lluvias en Pachuca

  • Debido a la lluvia y granizada hay afectaciones en la zona metropolitana de Pachuca
  • Colosio
  • Supervía que estuvieron colapsadas por inundaciones.
  • Fraccionamiento La Reforma
  • Los Tuzos
  • San Fernando
  • San Cristóbal
  • Providencia
  • San Luis I y II
  • Chavarría

Evalúan estragos por lluvias en Pachuca y  Mineral de la Reforma 

Autoridades reportan sobre las lluvias de este viernes 10 de abril: 

  • Recorridos en diversas zonas, para atender posibles emergencias que sucedan.
  • lementos de Protección Civil y de Seguridad Ciudadana se trasladan a puntos críticos . Sobre el cárcamo del Río de las Avenidas, el nivel del agua se encuentra, en este punto, al 20%; en el lugar se tiene la presencia de la bomba de CAASIM.
  • Hay inundaciones en las principales vías del municipio, por lo que se recomienda a los conductores transitar con extrema precaución.
  • Se reportaron lluvias intensas con presencia de granizo sobre la carretera Pachuca–Tulancingo.
  • Se prestó apoyo al operador de un vehículo, que se quedó varado en Paseos de Chavarría.

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