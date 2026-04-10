Intensa Granizada Cae sobre Pachuca y Tiñe de Blanco las Calles; ¿Dónde Hay Afectaciones?
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Debido al aguacero y al hielo, se han reportado afectaciones viales; por ello, las autoridades piden extremar precauciones a los habitantes
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Una tarde de fuertes lluvias acompañadas de una intensa granizada azotó este viernes 10 de abril Pachuca, Hidalgo, donde las calles quedaron teñidas de blanco.
Debido al aguacero y al hielo se reportaron afectaciones viales, por ello, las autoridades piden extremar precauciones a los habitantes.
Gobernador de Hidalgo destaca gravedad de granizada
Debido a que las lluvias con granizo provocan afectaciones en calles del centro y otras zonas aledañas, los automovilistas y peatones enfrentan complicaciones, el gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca, informó en sus redes sociales que se mantiene el monitoreo permanente y coordinación con la Subsecretaría de Protección Civil y la Secretaría de Seguridad Pública para atender cualquier afectación.
Estas son las zonas afectadas por lluvias en Pachuca
- Debido a la lluvia y granizada hay afectaciones en la zona metropolitana de Pachuca
- Colosio
- Supervía que estuvieron colapsadas por inundaciones.
- Fraccionamiento La Reforma
- Los Tuzos
- San Fernando
- San Cristóbal
- Providencia
- San Luis I y II
- Chavarría
Evalúan estragos por lluvias en Pachuca y Mineral de la Reforma
Autoridades reportan sobre las lluvias de este viernes 10 de abril:
- Recorridos en diversas zonas, para atender posibles emergencias que sucedan.
- lementos de Protección Civil y de Seguridad Ciudadana se trasladan a puntos críticos . Sobre el cárcamo del Río de las Avenidas, el nivel del agua se encuentra, en este punto, al 20%; en el lugar se tiene la presencia de la bomba de CAASIM.
- Hay inundaciones en las principales vías del municipio, por lo que se recomienda a los conductores transitar con extrema precaución.
- Se reportaron lluvias intensas con presencia de granizo sobre la carretera Pachuca–Tulancingo.
- Se prestó apoyo al operador de un vehículo, que se quedó varado en Paseos de Chavarría.
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Con información de N+
HVI