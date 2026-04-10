Intensa Granizada Cae sobre Pachuca y Tiñe de Blanco las Calles; ¿Dónde Hay Afectaciones?

Una tarde de fuertes lluvias acompañadas de una intensa granizada azotó este viernes 10 de abril Pachuca, Hidalgo, donde las calles quedaron teñidas de blanco.

Debido al aguacero y al hielo se reportaron afectaciones viales, por ello, las autoridades piden extremar precauciones a los habitantes.

Gobernador de Hidalgo destaca gravedad de granizada

Debido a que las lluvias con granizo provocan afectaciones en calles del centro y otras zonas aledañas, los automovilistas y peatones enfrentan complicaciones, el gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca, informó en sus redes sociales que se mantiene el monitoreo permanente y coordinación con la Subsecretaría de Protección Civil y la Secretaría de Seguridad Pública para atender cualquier afectación.

Estas son las zonas afectadas por lluvias en Pachuca

Debido a la lluvia y granizada hay afectaciones en la zona metropolitana de Pachuca

Colosio

Supervía que estuvieron colapsadas por inundaciones.

Fraccionamiento La Reforma

Los Tuzos

San Fernando

San Cristóbal

Providencia

San Luis I y II

Chavarría

Evalúan estragos por lluvias en Pachuca y Mineral de la Reforma

Autoridades reportan sobre las lluvias de este viernes 10 de abril:

Recorridos en diversas zonas, para atender posibles emergencias que sucedan.

lementos de Protección Civil y de Seguridad Ciudadana se trasladan a puntos críticos . Sobre el cárcamo del Río de las Avenidas, el nivel del agua se encuentra, en este punto, al 20%; en el lugar se tiene la presencia de la bomba de CAASIM.

Hay inundaciones en las principales vías del municipio, por lo que se recomienda a los conductores transitar con extrema precaución.

Se reportaron lluvias intensas con presencia de granizo sobre la carretera Pachuca–Tulancingo.

Se prestó apoyo al operador de un vehículo, que se quedó varado en Paseos de Chavarría.

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Con información de N+

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